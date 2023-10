(Alliance News) - Blencowe Resources PLC a déclaré mardi avoir reçu son premier paiement de tranche de mobilisation d'un million de dollars de la part de la Development Finance Corp.

Blencowe Resources est une société minière de graphite basée à Londres qui exploite le projet Orom-Cross dans le nord de l'Ouganda.

En septembre, Blencowe a annoncé l'octroi d'une subvention de 5 millions d'USD par le Development Finance Corp. du gouvernement américain pour son projet de graphite Orom-Cross.

Development Finance est désormais le principal partenaire mandaté pour fournir une solution de financement complète pour la production d'Orom-Cross, sous réserve de l'achèvement d'une étude de faisabilité définitive concluante.

Blencowe a déclaré qu'Orom-Cross est "l'un des plus grands projets de graphite au monde par la taille et l'échelle du gisement et une licence d'exploitation minière de 21 ans a déjà été accordée".

Le président Cameron Pearce a déclaré : "Ce premier million de dollars reçu est important, d'une part, parce qu'il s'agit d'un financement sans effet dilutif pour Blencowe et ses actionnaires et, d'autre part, parce qu'il consolide la relation stratégique essentielle qui s'est développée entre notre société et la DFC. Je tiens à souligner une fois de plus que l'accord de subvention conclu avec la DFC n'exige pas de Blencowe qu'elle apporte une contribution équivalente à celle de la DFC.

Les actions de Blencowe étaient en hausse de 1,6 % à 4,83 pence chacune à Londres mardi après-midi.

