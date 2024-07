Blencowe Resources PLC est une société d'exploration et de développement minier basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'exploration du projet de graphite Orom-Cross, situé dans le nord de l'Ouganda. La société exploite le projet de graphite Orom-Cross par l'intermédiaire de Blencowe Resources Uganda Limited. Le projet est situé dans le district d'Orom, dans le nord de l'Ouganda. Les concessions du projet couvrent une superficie d'environ 520 000 hectares. Le projet est situé à environ 6 km à l'est (en ligne droite) de la ville d'Orom et à 75 km au nord-est de la ville de Kitgum, dans le nord de l'Ouganda. Le gisement Orom-Cross se présente comme un gisement ouvert peu profond, avec un premier dépôt de ressources minérales indiquées et présumées du Joint Ore Reserve Committee (JORC) de 24,5 tonnes métriques (Mt) à une teneur totale en graphite de 6,0 %.

