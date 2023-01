Blencowe nomme CPC Engineering pour l'étude du projet ougandais

(Alliance News) - Blencowe Resources PLC a déclaré lundi avoir nommé la société d'ingénierie CPC Engineering pour gérer l'étude de faisabilité définitive de son projet de graphite Orom-Cross en Ouganda.

La société d'exploration et de développement minéral centrée sur l'Ouganda a déclaré que CPC Engineering dirigera, livrera et signera l'étude de faisabilité définitive d'Orom-Cross, citant la "vaste" expérience de cette dernière dans d'autres projets de graphite en Afrique de l'Est pour d'autres sociétés.

Cette expérience comprend l'achèvement de la DFS pour le projet de graphite de Maniry à Madagascar, ainsi que les projets de graphite de Mahenge et Chilalo en Tanzanie.

Au Mozambique, CPC Engineering a également réalisé une étude d'opportunité pour le projet de graphite d'Ancuabe et a fourni des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de soutien à la construction et de mise en service pour le projet de graphite de Balama.

Blencowe a déclaré qu'elle était heureuse de s'être associée à CPC Engineering, une entreprise qui possède une expérience "considérable" dans le domaine du graphite et des circuits de flottation.

"Nous sommes heureux d'ajouter un autre partenaire de haute qualité au projet Orom-Cross. CPC a des antécédents très impressionnants sur le marché du graphite et nous sommes maintenant en mesure de tirer parti de leurs compétences, de leur expérience et de leurs relations pour nous assurer de livrer une DFS de première classe", a déclaré le président exécutif Cameron Pearce.

"Le marché du graphite continue à évoluer en notre faveur et nous nous attendons à ce que le déséquilibre entre l'offre et la demande s'accentue encore, car la demande de graphite s'accélère, étant donné son rôle matériel dans les batteries lithium-ion. Orom-Cross a continué à dépasser nos attentes et nous restons concentrés sur la livraison d'un projet de classe mondiale."

"CPC est reconnu comme l'une des meilleures sociétés d'ingénierie dans le secteur du graphite et leur approbation de la DFS permettra non seulement d'optimiser le projet, mais aussi de fournir la crédibilité nécessaire au financement du projet et au soutien du marché."

Jangada Mines PLC, qui détient une participation de 9,5 % dans Blencowe, a pris note de l'annonce.

Les actions de Blencowe Resources étaient en baisse de 3,5% à 4,68 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions de Jangada Mines ont baissé de 3,1% à 4,70 pence chacune.

