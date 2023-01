Blencowe note le test métallurgique final pour le projet de graphite

Blencowe Resources PLC - société minière basée à Londres et axée sur le développement du projet de graphite Orom-Cross et du projet de nickel Akelikongo en Ouganda - Entame la procédure de test métallurgique final pour le projet de graphite Orom-Cross en Ouganda. Envoi d'échantillons à l'Université de technologie de Wuhan en Chine et à la société technique américaine American Energy Technologies Co pour des tests de graphite purifié sphéronisé et d'expansibilité. Les tests visent à confirmer que le concentré d'Orom-Cross se transforme efficacement en un produit de qualité batterie à plus de 99,95 %.

Le président exécutif Cameron Pearce déclare : "Nous entrons maintenant dans la phase finale du travail métallurgique d'Orom-Cross dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive, où notre concentré de haute qualité de 96% à 97% de perte au feu sera valorisé en un produit plus purifié de plus de 99,95%. Au-delà de cela, il ne reste que les tests requis par les fabricants d'équipement d'origine eux-mêmes pour vérifier toutes les données et, en cas de succès, nous pourrons passer à des accords d'écoulement. Nous sommes convaincus que notre concentré d'Orom-Cross sera vérifié à l'avance comme un produit final de haute qualité et nous sommes impatients de partager les résultats de tous ces tests une fois qu'ils seront terminés."

Jangada Mines PLC, une société minière basée à Londres et axée sur le Brésil, prend note de l'annonce de Blencowe, dans laquelle elle détient une participation de 9,5 %.

Cours actuel de l'action Blencowe : 5,03 pence, en baisse de 5,2% lundi

Variation sur 12 mois : +12%.

Cours actuel de l'action Jangada : 5,07 pence, en baisse de 4,3% lundi

Variation sur 12 mois : baisse de 20%.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.