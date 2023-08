Blend Labs, Inc. fournit une plateforme logicielle basée sur le cloud pour les sociétés de services financiers, conçue pour contrôler le parcours du consommateur de bout en bout pour tout produit bancaire. La plateforme logicielle de la société contrôle l'interface critique entre les sociétés de services financiers et les consommateurs. Sa plate-forme logicielle rationalise le processus, de sorte que les sociétés de services financiers peuvent offrir des expériences aux consommateurs, de la croissance et de l'efficacité opérationnelle. Depuis le moment où un consommateur commence une demande jusqu'au moment où il conclut un prêt ou ouvre un compte de dépôt. La société offre des technologies, des données et des fournisseurs de services sur sa plateforme logicielle, y compris des places de marché de compagnies d'assurance, d'agents immobiliers et d'agences de règlement. Les produits de la société comprennent des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers et des lignes de crédit, des prêts automobiles, des prêts personnels, des cartes de crédit et des comptes de dépôt. Elle offre une gamme de services financiers aux entreprises, y compris les banques, les coopératives de crédit, les fintech's et les prêteurs non bancaires.

Secteur Logiciels