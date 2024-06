Blend Labs, Inc. a annoncé que Bryan Sullivan et Eric Woersching ont été élus à son conseil d'administration, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra le 12 juin 2024. À compter du 12 juin 2024, Bryan Sullivan sera président du comité d'audit et membre du comité de rémunération, et Eric Woersching sera membre du comité d'audit et du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. M. Sullivan est actuellement directeur de l'exploitation et directeur financier d'Identity Intelligence Group, une société d'intelligence financière spécialisée dans la protection contre l'usurpation d'identité, la surveillance du crédit et l'éducation financière.

M. Sullivan a également été vice-président exécutif et directeur financier de LoanDepot, où il a contribué à mener l'entreprise à travers plusieurs acquisitions, des financements de capitaux et une croissance significative. M. Woershing est membre du conseil d'administration et président du comité d'audit de Palantir Technologies depuis 2022. Auparavant, il a dirigé le développement de l'entreprise chez EasyPost, a été associé général chez Initialized Capital, et a été gestionnaire de portefeuille et trader en chef chez Thiel Macro et Clarium Capital, de 2008 à 2016.

Ces élections suivent de près la nomination de Brian Sheth, qui a rejoint le conseil d'administration de Blend en avril 2024, dans le cadre d'un investissement de 150 millions de dollars de Haveli Investments, et qui a également été élu par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle. M. Sheth, fondateur de Haveli Investments, a près de vingt-cinq ans d'expérience dans l'investissement dans les entreprises technologiques. Outre Bryan Sullivan, Eric Woersching et Brian Sheth, le conseil d'administration de Blend comprend Timothy J. Mayopoulos, ancien président-directeur général de Fannie Mae, Erin Lantz, Chief Revenue Officer d'Ethos, Gerald Chen, General Partner de Greylock Partners.