Blende Silver Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre terminés le 31 mai 2023

Blende Silver Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,073555 million CAD, contre 0,089733 million CAD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,125313 million CAD, contre 0,194036 million CAD un an plus tôt.