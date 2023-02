Blender Bites finalise la formulation des produits pour une opportunité de marque privée avec un détaillant canadien.

Blender Bites Ltd. a annoncé qu'elle a finalisé les formulations des produits, et qu'elle attend les matériaux d'emballage finaux et les illustrations des produits, dans le cadre d'un contrat commercial de marque privée de deux ans (le " Contrat ") conclu avec un grand détaillant canadien (le " Détaillant "), en date du 25 novembre 2022. Le Contrat permet à Blender Bites de créer une nouvelle gamme de saveurs de smoothies exclusives sous la marque privée de smoothies biologiques du Détaillant. Dans le cadre du Contrat, la Société fournira au Détaillant trois panoramas de mélanges de smoothies pour sa marque privée avec un lancement prévu en septembre 2023.

La nouvelle gamme de smoothies sera disponible sous plusieurs bannières dans environ 300 magasins du Détaillant au Québec et en Ontario. La société sera responsable des coûts associés au développement du panorama initial de produits pour le détaillant, après quoi le détaillant aura le droit d'acheter des produits de la société à un coût fixe pendant la durée du contrat. En tant que détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, le Détaillant exploite et/ou assure le service d'un réseau de 963 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières ainsi que 649 pharmacies, faisant du Détaillant un chef de file de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario.

Le contrat présente une opportunité de croissance des ventes et des revenus compte tenu de l'importante base de consommateurs existante du Détaillant, ainsi que de son réseau de quelque 1 600 points de vente et de 15 centres de distribution.