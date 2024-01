Block Energy Plc est une société indépendante de production et de développement de pétrole et de gaz qui se concentre sur des champs en Géorgie. Les projets de la société comprennent les blocs XI B et IX, West Rustavi, Norio et Satskhenisi. La société est engagée dans l'évaluation et le développement des ressources en gaz naturel dans l'ensemble de l'éocène dans les blocs XIF et XIB. Le bloc XIB (environ 615 kilomètres carrés) est un bloc productif, avec plus de 180 millions de barils de pétrole produits dans l'éocène moyen. Le bloc d'exploration IX compte environ 38 puits, dont deux puits forés présentant des indices de pétrole et de gaz. Le champ pétrolier et gazier terrestre de West Rustavi couvre environ 36,5 kilomètres carrés (km2) et compte plusieurs puits. Le champ pétrolier terrestre de Norio est situé à environ 35 kilomètres du centre de Tbilissi. Le champ pétrolier terrestre de Satskhenisi produit à partir des lithologies de Maikop et du Sarmatien peu profond. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'extraction de pétrole et les activités de la société et autres. La société possède une filiale d'exploitation en Géorgie, Block Operating Company LLC (BOC).