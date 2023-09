Block Energy PLC - société d'exploration et de production centrée sur la Géorgie - déclare que le test du puits WR-34Z à West Rustavi, en Géorgie, montre qu'il est maintenant en production continue depuis plus de 19 jours sur une gamme de réglages d'étranglement allant de 7,1 millimètres à 12,7 millimètres, produisant à un taux moyen de 223 barils d'équivalent pétrole par jour, ou 153 barils de pétrole par jour et 11 900 mètres cubes de gaz par jour. Le puits a été transféré à l'équipe de production avec un étranglement de 10,3 millimètres, avec une production moyenne sur cinq jours de 150 barils d'équivalent pétrole par jour, et tous les hydrocarbures produits ont été monétisés. La production totale du groupe au 25 septembre s'élève à 684 barils d'équivalent pétrole par jour.

"Le forage et les essais réussis du puits WR-34Z marquent le troisième puits de développement consécutif du projet 1, qui a été foré en toute sécurité, dans le respect des délais et du budget, ce qui a permis d'augmenter la production du groupe et d'améliorer la trésorerie globale de la société", déclare Paul Haywood, président-directeur général. "Les performances opérationnelles et financières de la société en 2023 promettent d'être solides, fournissant la plateforme pour poursuivre certaines des opportunités à plus fort impact dans l'ensemble de notre portefeuille. L'équipe va maintenant se concentrer sur le forage de KRT-45Z, notre quatrième projet I well, et je suis impatient de fournir d'autres mises à jour sur ce projet et sur l'activité de projet plus large en temps voulu."

Cours actuel de l'action : 1,20 pence, en baisse de 20 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

