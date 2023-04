LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'AIM : Block Energy en hausse grâce à l'amélioration de sa situation financière

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Block Energy PLC, en hausse de 19% à 1,43 pence, fourchette de 12 mois 0,9 pence-239 pence. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur la Géorgie a déclaré qu'elle avait mis fin à son programme de sacrifices salariaux vendredi dernier, en raison de l'amélioration de sa situation financière. Le plan de sacrifice des salaires avait été initialement mis en place en avril 2020, suite à l'effondrement du prix du Brent et à des problèmes opérationnels dus à la pandémie mondiale de Covid-19, afin de préserver le capital et d'assurer l'achèvement et l'intégration de la transaction Schlumberger. Block Energy indique que le puits WR-B01Za continue de produire naturellement à un taux moyen de 274 barils de pétrole par jour sans nécessiter de levage artificiel. Elle ajoute que cela lui donne "une grande confiance" dans le fait que d'autres puits horizontaux dans le réservoir de l'éocène moyen de West Rustavi/Krtsanisi seront couronnés de succès et que le projet 1 sera réalisé.

Xpediator PLC, en hausse de 14% à 42,03 pence, fourchette de 12 mois 18,3p-44p. Le fournisseur de services de gestion de fret a accepté d'être racheté par des fonds conseillés par BaltCap, Cogels Investments Ltd et Nuoma IR Kapitalas. Cogels Investments, dont le directeur Stephen Blyth est le fondateur et l'ancien directeur général de Xpediator, a déclaré que le rachat valorise la société basée à Braintree, en Angleterre, à 62,3 millions de livres sterling, soit 42 pence par action plus un dividende spécial de 2 pence par action, ce qui représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui s'élevait à 37,0 pence mercredi.

AIM - PERDANTS

Jersey Oil & Gas PLC, baisse de 14% à 257,5 pence, fourchette de 12 mois 146 pence-357 pence. La société pétrolière et gazière en amont axée sur la mer du Nord britannique accepte de céder à NEO Energy une participation de 50 % dans les licences de la zone Greater Buchan. En échange de la cession de sa participation de 50 %, Jersey recevra 12,5 % des coûts de développement du champ Buchan, soit sa part de 50 % des coûts estimés à 25 millions USD pour amener le champ jusqu'à l'approbation du plan de développement du champ. Elle recevra également 2 millions d'USD en espèces à l'achèvement, 9,4 millions d'USD en espèces à la finalisation de la solution de développement GBA, 12,5 millions d'USD à l'approbation du plan de développement de Buchan par l'autorité de transition de la mer du Nord, et 5 millions d'USD à chaque approbation du plan de développement de champ par la NSTA concernant les découvertes pétrolières J2 et Verbier. "L'accord d'amodiation marque un moment important de création de valeur pour JOG, une réduction significative des risques du programme de développement GBA, tant du point de vue opérationnel que financier, et constitue un tremplin pour la croissance de la valeur à long terme de l'entreprise", a déclaré Andrew Benitz, PDG de JOG.

Barryroe Offshore Energy PLC, baisse de 13% à 1,48 pence, fourchette de 12 mois 1,48 pence-4,2 pence. L'explorateur de pétrole et de gaz basé à Dublin annonce un projet de placement et une offre ouverte pour lever jusqu'à 20 millions d'euros. Le prix d'émission est de 1,5 centimes d'euro. L'entreprise utilisera le produit de l'opération comme fonds de roulement et pour "maintenir l'élan" de son projet Barryroe, une zone de licence offshore dans le bassin de la mer Celtique septentrionale. La société détient une participation de 80 % dans le champ de Barryroe et l'exploite. Le placement et la proposition devront être approuvés par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 25 mai.

