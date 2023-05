Les actions de Block Energy montent en flèche alors que la croissance de la production entraîne une hausse du chiffre d'affaires annuel

(Alliance News) - Block Energy PLC a déclaré jeudi que la croissance de la production et l'amélioration des prix du pétrole ont entraîné une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Les actions ont augmenté de 18% à 1,47 pence chacune à Londres jeudi matin.

Block Energy est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres qui exploite les champs pétroliers de West Rustavi, Norio et Satshenisi en Géorgie.

Les recettes annuelles ont augmenté de 36 % pour atteindre 8,3 millions USD, contre 6,1 millions USD l'année précédente. Cette hausse est due à une augmentation de la production moyenne de 5 %, à 450 barils équivalent pétrole par jour, et à l'amélioration des prix du pétrole.

La perte avant impôt s'est réduite en 2022 à 1,6 million USD, contre 4,8 millions USD en 2021. Les dépenses administratives totales se sont élevées à 4,1 millions USD, soit 16 % de moins que les 4,9 millions USD de l'année précédente.

Block Energy n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Block Energy a déclaré qu'elle restait concentrée sur l'accélération de son projet en trois parties en Géorgie.

Le directeur général Paul Haywood a déclaré : "Notre plan est clair, la stratégie fonctionne et l'équipe est énergisée pour exécuter les opérations et la stratégie. Alors que nous entamons notre prochaine phase de forage, la société n'a jamais été dans une position aussi excitante".

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

