Block, Inc. se concentre sur la création d'écosystèmes pour des clientèles distinctes. La société opère à travers deux segments : Square et Cash App. Le segment Square permet aux entreprises (vendeurs) d'accepter les paiements par carte, et fournit des produits et des services pour aider ses vendeurs à démarrer, gérer et développer leurs activités. Il combine des logiciels, du matériel et des services financiers pour créer des produits et des services en libre-service. Le segment Cash App fournit un écosystème de produits et de services financiers pour aider les consommateurs à gérer leur argent. Il fournit un écosystème de services financiers visant à aider les consommateurs à faire fructifier leur argent en le stockant, en l'envoyant, en le recevant, en le dépensant ou en l'investissant grâce à Cash App. TIDAL est une plateforme mondiale pour les musiciens et leurs fans qui utilise du contenu, des expériences et des fonctionnalités pour rapprocher les fans des artistes. Son écosystème bitcoin comprend Spiral, une équipe indépendante dont l'objectif est de contribuer au travail open-source de bitcoin.