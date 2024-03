- Entre autres fonctionnalités, les clients de Bitkey peuvent désormais établir des contacts de confiance qui leur permettront de regagner facilement l'accès à leurs portefeuilles dans certains cas de figure - Grâce aux intégrations de Bitkey avec Cash App et Coinbase, les clients peuvent facilement transférer et maintenant aussi acheter leurs bitcoins auprès des partenaires - Le matériel Bitkey commence à être expédié aux clients, et l'application Bitkey est déjà disponible en téléchargement dans les magasins d'applications

Bitkey, le portefeuille bitcoin d'auto-garde conçu par l'équipe Proto de Block, Inc. (NYSE: SQ), a commencé à expédier ses premiers matériels au domicile de ses clients cette semaine et les gens peuvent maintenant vraiment posséder et gérer leurs bitcoins facilement et en toute sécurité. Après avoir ouvert les précommandes, l’équipe a continué à travailler sur la finition de fonctionnalités supplémentaires de sécurité et de récupération tout en mettant la touche finale à la nouvelle application Bitkey, qui est à présent disponible en téléchargement dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Les personnes dans plus de 90 pays qui souhaitent prendre le contrôle de leur bitcoin peuvent désormais commander le matériel de Bitkey pour la livraison ; ce dernier est fourni avec l’application Bitkey et un ensemble d’outils de récupération.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240311340765/fr/

(Photo: Business Wire)

Le portefeuille Bitkey a été conçu pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à l'auto-garde grâce à une solution sûre et facile à utiliser. L'équipe de Bitkey s'est toujours efforcée d'offrir des expériences de récupération abordables qui privilégient des voies à la fois simples et sûres permettant aux clients de contrôler et de récupérer leur argent en cas de problème. Lorsqu'ils passent d'une solution de garde à une solution d'auto-garde, les clients ont toujours été confrontés à la complexité : ils doivent se souvenir et conserver de longs mots de passe et se débattre dans des processus d'installation difficiles et peu familiers qui les exposent souvent à la perte accidentelle de leurs bitcoins.

Quoi de neuf : des contacts de confiance et plus de sécurité et d’indépendance pour les clients

La version bêta testée comportait deux fonctionnalités dans le cadre de la conception du système de récupération de Bitkey : Cloud Backup, lorsqu'une personne perd l'accès à la clé mobile, par exemple en cas de perte ou de vol de son téléphone – ou lorsqu'elle bénéficie d'une mise à niveau ; et Delay and Notify, qui permet aux clients de regagner l'accès à leurs fonds grâce à un nouveau jeu de clés s'ils n'ont accès qu'à l'une de leurs deux clés (mobile ou matérielle).

Aujourd'hui, le portefeuille Bitkey offre de nouvelles fonctionnalités de récupération qui complètent la conception d'un système de récupération du portefeuille :

Trusted Contacts , une fonction optionnelle qui permet aux clients de désigner des personnes de confiance qui peuvent les aider à vérifier les demandes de récupération et à récupérer leurs portefeuilles lorsque la clé mobile et la clé matérielle ont été perdues ; et

, une fonction optionnelle qui permet aux clients de désigner des personnes de confiance qui peuvent les aider à vérifier les demandes de récupération et à récupérer leurs portefeuilles lorsque la clé mobile et la clé matérielle ont été perdues ; et Emergency Access Kit, qui est automatiquement stockée dans le compte infonuagique du client et peut l'aider à récupérer l'application si elle n'est plus disponible dans les magasins d'applications ou s'il ne veut plus utiliser la troisième clé stockée par Block.

Selon Jacob B., l’un des clients bêta de Bitkey au Mexique : « Je pense que Bitkey est très simple et très sûr. Il me permet d'aider rapidement et en toute confiance des personnes normales à se familiariser avec le bitcoin. » Un autre bêta-testeur, le photographe australien Georges F. dit : « J'ai été étonné de voir à quel point il était facile de tout configurer avec l'empreinte digitale, et c'est à peu près tout ! De plus, le fait d'avoir plus d'un système pour m'avertir est plus sûr, et le fait d'avoir une clé sur iCloud en sachant qu'elle va être restaurée est très bon à savoir. »

En outre, pour connecter le monde de la monnaie fiduciaire d'aujourd'hui au système financier du bitcoin, grâce aux intégrations avec Cash App et Coinbase, les clients peuvent transférer et acheter leurs bitcoins de manière transparente auprès de leurs partenaires. Ces deux partenariats sont les premiers à venir à l’échelle mondiale alors que l’équipe continue d’explorer d’autres intégrations stratégiques qui arriveront chez Bitkey dans les prochains mois.

À propos de Bitkey

Bitkey est un portefeuille bitcoin en auto-garde avec trois composants – une application mobile pour effectuer facilement des transactions sur le téléphone, un dispositif matériel pour protéger l’épargne en toute sécurité hors ligne, et un ensemble d'outils de récupération au cas où les clients perdent leur téléphone, leur matériel, ou les deux. En tant que portefeuille innovant en auto-garde avec multi-signature, Bitkey propose des outils de récupération novateurs offrant aux clients plusieurs moyens de récupérer leur argent. Ainsi, ils peuvent retirer leurs bitcoins des bourses et en être les véritables détenteurs, tout en les contrôlant personnellement, sans l'anxiété liée à la protection d'une longue phrase de récupération complexe. Bitkey offre la commodité d'une application mobile, la sécurité d’un matériel informatique et la tranquillité d'esprit, car en cas de perte, les clients peuvent toujours récupérer leur argent. Bitkey est développé par l'équipe Proto chez Block, Inc. La mission de Proto est d'accélérer la transition mondiale vers une économie plus ouverte en créant des produits qui facilitent l'accès et l'indépendance pour tous. Bitkey est le premier de ces produits. Pour en savoir plus, consultez bitkey.world.

À propos de Block, Inc.

Block (NYSE : SQ) est une société technologique mondiale axée sur les services financiers. Composés de Square, Cash App, TIDAL et TBD, nous créons des outils pour aider davantage de personnes à accéder à l'économie. Square aide les vendeurs à gérer et développer leurs activités grâce à son écosystème intégré de solutions de commerce, de logiciels d'entreprise et de services bancaires. Avec Cash App, n'importe qui peut facilement envoyer, dépenser ou investir son argent en actions ou en Bitcoin. Afterpay combine Square et Cash App, mettant ainsi en relation les consommateurs et les entreprises. Les artistes utilisent TIDAL pour les aider à réussir en tant qu'entrepreneurs et à se connecter plus étroitement avec leurs admirateurs. TBD met en place une plateforme open source et une infrastructure de développement qui permettent à chacun d'accéder et de participer à l'économie mondiale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240311340765/fr/