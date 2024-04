Block, Inc. se concentre sur la création d'écosystèmes pour des clientèles distinctes. La société opère à travers deux segments : Square et Cash App. Le segment Square comprend les services de paiement gérés, les solutions logicielles, le matériel et les services financiers offerts aux vendeurs, à l'exclusion de ceux qui impliquent Cash App. Square est un écosystème commercial cohérent qui aide les vendeurs à démarrer, gérer et développer leurs activités, notamment en leur permettant d'accepter les paiements par carte, en leur fournissant des rapports et des analyses et en facilitant le règlement le jour suivant. Le segment Cash App comprend les outils financiers mis à la disposition des particuliers dans l'application mobile Cash App, notamment les paiements de pair à pair, les investissements en bitcoins et en actions. Cash App comprend également la carte Cash App, qui est liée aux soldes stockés par les clients et que ces derniers peuvent utiliser pour régler des achats ou retirer des fonds à un guichet automatique. Cash App comprend également la plateforme BNPL. Son écosystème bitcoin comprend TBD, une plateforme de développement ouverte.