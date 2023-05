L'Australie va réglementer le secteur de l'achat immédiat et du paiement différé

Les sociétés BNPL proposent généralement des prêts à court terme sans intérêt, avec des vérifications de solvabilité minimales, qui étalent les paiements. Elles sont largement utilisées par les personnes à court d'argent qui s'endettent, parfois plus qu'elles ne peuvent se permettre d'acheter.

"Ils sont très populaires, mais nous devons nous assurer que nous pouvons les gérer de manière appropriée", a déclaré le trésorier Jim Chalmers à la chaîne de télévision ABC. "Le meilleur moyen d'y parvenir est de légiférer, de réglementer les produits de crédit, afin de pouvoir gérer certains risques.

L'absence de frais d'intérêt les a exemptés de la réglementation sur le crédit à la consommation et le secteur a vu son activité s'envoler à la faveur d'une frénésie d'achats en ligne stimulée par les paiements de relance COVID-19 et les taux d'intérêt très bas.

Mais les inquiétudes concernant les remboursements se sont accrues à mesure que l'Australie luttait contre une inflation élevée, qui atteint aujourd'hui son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans.

Le ministre des services financiers, Stephen Jones, déclarera dans un discours lundi que ces services devront posséder une licence de crédit, prévoir des indemnités pour les difficultés financières et respecter des normes de conduite minimales qui pourraient les soumettre aux mêmes lois que les fournisseurs de cartes de crédit, ont rapporté les médias locaux.

L'Australie, qui abrite une douzaine de fournisseurs de BNPL cotés en bourse, compte environ 7 millions de comptes actifs qui ont donné lieu à 16 milliards de dollars australiens (10,9 milliards de dollars) de transactions en 2021-22, soit une hausse de 37 %, selon les données.

La plus grande société australienne de BNPL, Afterpay, rachetée en 2022 par Block Inc, le fondateur de Twitter Jack Dorsey, s'est opposée à une réglementation stricte, tandis que PayPal Holdings Inc a déclaré qu'elle souhaitait que les prêts BNPL soient soumis à la loi sur la protection des consommateurs.

Le gouvernement dévoilera le projet de loi pour consultation dans le courant de l'année et le projet de loi sera présenté au parlement d'ici la fin de l'année, ont rapporté les médias.

(1 $ = 1,4743 dollar australien)