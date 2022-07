La société de paiements Stripe réduit son évaluation interne de 28% - WSJ

La société a indiqué aux employés dans un courriel que le prix interne de son action était d'environ 29 $, contre 40 $ dans la précédente évaluation interne, selon le rapport. (https://on.wsj.com/3RxXPCG)

Stripe a refusé de commenter.

Les valorisations technologiques de haut vol ont été mises sous pression cette année, car le sentiment des investisseurs a été affecté par les craintes d'une récession imminente et un refroidissement des marchés boursiers.

Au début du mois, la société de paiement suédoise Klarna Bank AB - autrefois la startup la plus précieuse d'Europe - a levé des fonds à une évaluation inférieure de plus de 80 % aux 46 milliards de dollars qu'elle avait obtenus l'année dernière.

Les géants du paiement numérique cotés en bourse PayPal Holdings Inc et Block Inc ont également vu leurs actions chuter de plus de 60 % chacune depuis le début de l'année.