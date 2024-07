La technologie d’acceptation des paiements sans contact permet aux entreprises françaises de se lancer plus facilement et de créer de nouvelles façons de vendre

Square a aujourd’hui lancé Tap to Pay sur iPhone en France, permettant aux commerçants d’accepter les paiements sans contact. Les entreprises peuvent désormais utiliser un iPhone pour accepter en toute sécurité les paiements en personne grâce à la technologie de paiement sans contact Tap to Pay sur iPhone d'Apple.

Proposé dans les applications iOS Solution PDV Square, Square pour détaillants et Rendez-vous Square, Tap to Pay sur iPhone permet aux commerçants d’accepter des paiements sans contact directement depuis leur iPhone sans matériel ni frais supplémentaires, ce qui en fait une puissante option pour les entrepreneurs.

Grâce à Tap to Pay sur iPhone, Square permet aux nouveaux commerçants et aux entreprises établies de faire du commerce en personne plus facilement. Tout commerçant Square disposant d’un iPhone compatible peut accepter les paiements sans contact simplement en ouvrant l’application Solution PDV Square, Square pour détaillants ou Rendez-vous Square. Il suffit ensuite d’effectuer une vente et de présenter son iPhone au client. Ce dernier effectue alors le paiement en passant par un mode de paiement sans contact, comme une carte bancaire, Apple Pay ou un autre portefeuille numérique, directement sur l’iPhone du vendeur, et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC.

Tap to Pay sur iPhone utilise les fonctionnalités intégrées de l’iPhone pour préserver la confidentialité et la sécurité des données de l’entreprise et des clients. Lorsqu’un paiement est traité, Apple ne stocke pas les numéros de carte sur l’appareil ni sur les serveurs d’Apple.

Tap to Pay sur iPhone offre aux commerçants une solution mobile flexible pouvant s’adapter à n’importe quel environnement tout en satisfaisant la préférence de plus en plus marquée des consommateurs pour les paiements sans contact. Grâce à la technologie de paiement sans contact d’Apple, les logiciels de Square offrent une expérience de paiement fluide et directe fournissant aux clients toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent effectuer leur achat en toute confiance.

Proposé à des millions de commerçants aux États-Unis à la fin de 2022 et plus récemment lancé au Canada et au Japon, Tap to Pay sur iPhone s’avère déjà être un outil précieux de l’écosystème de Square. Depuis son lancement, les commerçants de tous types et de toutes tailles ont trouvé que la possibilité de mener leurs activités de manière simple et sécurisée, sans matériel supplémentaire, leur apportait de nouveaux avantages :

Les professionnels souvent en déplacement, comme les artisans ou les traiteurs, ont désormais la possibilité d'accepter des paiements sans contact en toute sécurité, où qu’ils se trouvent ;

Les détaillants ont pu améliorer leur efficacité grâce à la réduction des files d'attente et à la facilité d'aider les clients à finaliser leurs achats où qu'ils soient dans le magasin ;

Les coiffeurs et les professionnels de la beauté ont bénéficié de la rapidité et de la facilité avec lesquelles les clients peuvent payer leurs services directement depuis leur chaise.

« Avec Tap to Pay sur iPhone, nous uniformisons davantage les règles du jeu pour les entreprises de toutes tailles pour leur permettre de démarrer leur activité, de la gérer et de la développer. », a déclaré Saumil Mehta, responsable des produits chez Square. « Le paysage commercial français est concurrentiel et technophile, toujours à l’affût de solutions qui peuvent rendre l’exploitation d’une entreprise plus efficace. Tap to Pay sur iPhone aide à réduire certains des obstacles à l’entrée sur le marché pour les nouvelles entreprises et permet aux commerçants existants de créer de nouvelles façons de vendre avec rien de plus que leur iPhone et le logiciel de Square. Ils peuvent configurer l’outil en quelques minutes et réaliser des ventes en quelques secondes. »

Les vendeurs Square et les nouveaux commerçants peuvent commencer à utiliser Tap to Pay sur iPhone dès aujourd'hui sur un iPhone XS ou version ultérieure utilisant la dernière version d'iOS, en téléchargeant l'application Solution PDV Square, Square pour détaillants ou Rendez-vous Square depuis l'App Store. Pour plus d'informations, veuillez visiter la page suivante.

À propos de Square

Square facilite les services commerciaux et financiers et les rend accessibles grâce à un écosystème de solutions commerciales. Square propose des logiciels dédiés pour l’exécution des opérations complexes des restaurants, commerces de détail et prestataires de services professionnels, des outils d’e-commerce polyvalents, des services financiers et des produits bancaires intégrés, les fonctionnalités de gestion du personnel et de calcul des paies, et bien plus encore, le tout en vue de permettre aux vendeurs d’économiser du temps et des efforts. Des millions de vendeurs du monde entier font confiance à Square pour optimiser leur activité et prospérer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.squareup.com.

Square, nom commercial de Squareup International Limited, est supervisée par la Banque Centrale d’Irlande.

