Un juge rejette l'action en justice concernant le "terrible" achat de Tidal de Jay-Z par Block Inc.

Un juge du Delaware a rejeté mardi un recours collectif d'actionnaires visant à tenir Jack Dorsey et d'autres membres du conseil d'administration de Block Inc. responsables de l'approbation de l'achat par la société de paiement de Tidal, le service de streaming de Jay-Z.

La chancelière Kathaleen McCormick du tribunal de la chancellerie du Delaware a déclaré que le fonds de pension de Floride à l'origine de l'affaire n'avait pas démontré que les administrateurs de Block avaient agi de mauvaise foi bien que l'achat "ait semblé, de l'avis général, être une terrible décision commerciale".

Autrefois connu sous le nom de Square, Block a accepté en mars 2021 de payer 306 millions de dollars pour une participation de 87,5 % dans Tidal. Après ajustement, elle a payé 237,3 millions de dollars pour une participation de 86,2 %.

Le conseil d'administration de l'Enquête a été critiqué pour avoir approuvé l'achat alors que Tidal perdait de l'argent, avait perdu des contrats importants, faisait face à une enquête criminelle norvégienne sur ses chiffres de streaming et avait accepté un prêt de 50 millions de dollars de Jay-Z pour consolider ses finances.

Le fonds de pension a également déclaré que M. Dorsey, cofondateur de Block et de Twitter, était le seul cadre supérieur de Block à avoir soutenu l'achat, et qu'il avait acheté Tidal parce que Jay-Z et lui étaient amis.

La plainte cite un professeur d'économie de l'université de New York qui a qualifié l'achat de "note de bar de 300 millions de dollars pour sortir avec Jay-Z".

Mais en concluant que les administrateurs de Block n'avaient pas manqué à leurs obligations fiduciaires, Mme McCormick a déclaré qu'elle ne pouvait pas "présumer de la mauvaise foi en se basant uniquement sur les mérites de l'opération".

Les avocats du plaignant, le City of Coral Springs Police Officers' Pension Plan, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des défendeurs n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Jay-Z, le rappeur et magnat de la musique dont le vrai nom est Shawn Carter, a rejoint le conseil d'administration de Block, basé à San Francisco, après l'achat de Tidal et en reste administrateur.

Tidal était connu sous le nom d'Aspiro avant que Jay-Z et d'autres artistes ne l'achètent en 2015.

En 2020, Tidal avait recruté 2,1 millions d'abonnés payants, contre 138 millions pour Spotify, 60 millions pour Apple Music et 55 millions pour Amazon Music.

L'affaire du Delaware était une action dérivée qui visait à obliger les administrateurs de Block ou leurs assureurs à verser des dommages-intérêts à la société au profit des actionnaires.

L'affaire est City of Coral Springs Police Officers' Pension Plan v Dorsey et al, Delaware Chancery Court, No. 2022-0091.