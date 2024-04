Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle n'a sélectionné aucune cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas engagé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une cible de regroupement d'entreprises. Elle a l'intention de concentrer sa recherche sur les entreprises des secteurs des services financiers, de la technologie et d'autres secteurs de l'économie qui sont rendus possibles par les applications émergentes de la blockchain. La société n'est pas engagée dans des opérations commerciales et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings