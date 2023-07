BLOOM ENERGY CORPORATION : RBC Capital Markets toujours à l'achat

Bloom Energy, Corp. propose une plateforme de production d'électricité commercialement viable, basée sur des piles à combustible à oxyde solide, qui fournit une énergie propre et résiliente aux entreprises, aux services essentiels et aux infrastructures critiques. Les serveurs Bloom Energy de la société, flexibles en termes de carburant, peuvent utiliser du biogaz et de l'hydrogène, en plus du gaz naturel, pour créer de l'électricité avec des rendements nettement supérieurs à ceux des ressources traditionnelles basées sur la combustion. Le serveur Bloom Energy de la société peut être personnalisé pour offrir une combinaison de fiabilité et de résilience, de durabilité et de prévisibilité des coûts. La plateforme du serveur d'énergie de la société soutient sa feuille de route technologique, qui comprend des solutions pour l'hydrogène, les électrolyseurs, la capture du carbone, la marine et le biogaz.

Secteur Equipements électriques lourds