Bloomin Brands, Inc. est une société de restauration décontractée. Elle possède quatre marques inspirées par ses fondateurs : Outback Steakhouse, Carrabbas Italian Grill, BonefishGrill et Flemings Prime Steakhouse & Wine Bar. Outback Steakhouse est un concept de restaurant décontracté axé sur les steaks, les saveurs audacieuses et le décor australien. Carrabbas Italian Grill propose une authentique cuisine italienne transmise par les recettes familiales de son fondateur. Bonefish Grill est spécialisé dans les poissons du monde entier, coupés à la main chaque jour, les spécialités savoureuses grillées au feu de bois et les plats saisonniers créés localement par des partenaires. Flemings Prime Steakhouse & Wine Bar est une interprétation contemporaine du steakhouse américain classique, qui se targue d'une maîtrise culinaire, d'un style unique et d'un service attentif inégalé pour créer des expériences gastronomiques mémorables pour les clients. L'entreprise possède et exploite plus de 1 450 restaurants dans 47 États, à Guam et dans 13 pays, dont certains sont franchisés. L'entreprise est divisée en deux segments : Les États-Unis et l'international.

Secteur Restaurants et bars