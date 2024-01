Bloomin ? Brands, Inc. a annoncé la nomination de Dave George, ancien directeur de l'exploitation de Darden Restaurants, et de Jon Sagal, partenaire de Starboard Value LP (Starboard), au conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. Ces nominations ont été effectuées dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la société et Starboard, qui détient environ 9,7 % des actions ordinaires en circulation de la société, et reflètent l'engagement continu de la société en faveur d'un engagement constructif des actionnaires.

En outre, la société a annoncé la création d'un comité opérationnel du conseil d'administration. Ce comité travaillera avec la direction afin d'identifier et de recommander des opportunités d'amélioration liées à diverses questions d'entreprise et d'exploitation. Dave George sera le président du comité, et Jon Sagal ainsi que les directeurs actuels Mike Mohan et John Mahoney ont été nommés membres.

Dave George a récemment occupé le poste de vice-président exécutif, directeur des opérations chez Darden Restaurants, fonction qu'il a exercée de janvier 2018 à août 2020. Il a rejoint Darden en 2007 à la suite de l'acquisition par Darden de LongHorn Steakhouse en tant que président de LongHorn Steakhouse. M. George a été nommé président d'Olive Garden en 2013 et vice-président exécutif de Darden en 2016.

Avant de travailler pour Darden, M. George a été vice-président principal des opérations pour LongHorn Steakhouse de 2001 à 2003 et vice-président des opérations pour The Capital Grille de 2000 à 2001. M. George était auparavant membre du conseil d'administration de Ziosk et est administrateur national des Boys & Girls Clubs of America. Il est diplômé de l'université de l'État du Michigan, où il a obtenu une licence en gestion d'hôtels et de restaurants, et siège actuellement au conseil consultatif de la Broad School of Business.

Jon Sagal est associé chez Starboard Value LP. Avant de rejoindre Starboard en 2011, M. Sagal était analyste d'investissement chez Casablanca Capital, une société d'investissement spécialisée dans l'activisme actionnarial. Auparavant, il était analyste d'investissement chez Mill Road Capital, où il se concentrait sur les investissements publics et privés à long terme dans des sociétés de microcapitalisation, et chez Prentice Capital Management, où il se concentrait sur les investissements dans les sociétés de consommation et de vente au détail.

Avant Prentice, il était analyste en banque d'investissement dans le groupe des fusions et acquisitions chez Rothschild Inc. Depuis 2019, M. Sagal siège au conseil d'administration d'Acacia Research Corporation, une plateforme de capital opportuniste dont la stratégie consiste à acheter des entreprises sur la base des écarts entre les évaluations des marchés publics et privés, où il est président du comité stratégique et a siégé au comité des nominations, de la gouvernance d'entreprise et du développement durable. M. Sagal siège également au conseil d'administration de Microlumbia Impact Fund, un fonds à but non lucratif géré par des étudiants de la Columbia Business School qui se concentre sur la microfinance et l'investissement à impact. M. Sagal est titulaire d'un M.B.A. de la Columbia Business School et est diplômé de l'université de Princeton, où il a obtenu un A.B. en philosophie.