Bloomsbury Publishing Plc est une maison d'édition indépendante. La société combine l'édition universitaire, éducative, de fiction générale et de non-fiction pour le grand public, les enfants, les enseignants, les étudiants, les chercheurs et les professionnels. Elle propose des livres numériques, des livres électroniques et des publications audio, des publications universitaires et professionnelles en libre accès, collabore avec des universités et des bibliothèques et offre des ouvrages de qualité dans les domaines de la fiction littéraire et de la non-fiction, de la cuisine, de l'éducation des enfants et de l'illustration. La division "Consumer" comprend les subdivisions "Adult Trade" et "Children's Trade". Elle publie des livres pour adultes et pour enfants et les vend dans le monde entier. La division Non-Consumer comprend les subdivisions Academic & Professional, Special Interest et Education publishing au sein de Bloomsbury. Les activités de la division sont axées sur l'apprentissage tout au long de la vie et la publication de livres et de ressources numériques pour soutenir la recherche, les études, les carrières professionnelles, les loisirs, les compétences et les centres d'intérêt.

Secteur Edition