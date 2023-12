Bloomsbury Publishing Plc est une maison d'édition indépendante. La société combine l'édition universitaire, éducative, de fiction générale et de non-fiction pour le grand public, les enfants, les enseignants, les étudiants, les chercheurs et les professionnels. Ses divisions comprennent Adult Special Interest, Adult Trade, Bloomsbury Academic and Professional Division, Bloomsbury Content Services, Bloomsbury Group Companies et Children's Division. La division Adult Special Interest comprend des titres tels que Adlard Coles, BBC Proms, Bloomsbury Caravel et d'autres. Sa division Adult Trade comprend les marques Bloomsbury Publishing, Bloomsbury Circus, Raven Books et Absolute Press. La division Academic & Professional est spécialisée dans les arts, les sciences humaines et sociales, le droit, les affaires et la gestion, ainsi que les techniques d'étude. Bloomsbury Content Services fournit des services de contenu, de marketing et d'édition. La division Enfants comprend des livres de J.K. Rowling, Michael Rosen, Sarah J. Maas, Debi Gliori et d'autres.

Secteur Edition