Blue Apron Holdings, Inc. conçoit des recettes originales à partir d'ingrédients frais. La société propose à ses clients des recettes fraîches conçues par des chefs. Son produit phare est l'expérience repas, qui comprend la découverte de nouvelles recettes, d'ingrédients et de techniques de cuisine pour préparer les repas. Sur sa plateforme de vente directe aux consommateurs, elle offre à ses clients un mélange d'ingrédients, de cuisines, de familiarité, de découverte et de temps de préparation. Elle propose quatre plans de repas hebdomadaires : un plan Signature à deux portions, un plan végétarien à deux portions, un plan bien-être à deux portions et un plan Signature à quatre portions. Pour les plans de repas, les clients ont la possibilité de choisir chaque semaine n'importe quelle combinaison des recettes proposées dans le plan qu'ils ont sélectionné. L'entreprise vend également du vin, ainsi qu'une sélection d'outils de cuisine, d'ustensiles, d'articles de garde-manger et de produits complémentaires pour différentes occasions culinaires, qui sont testés et recommandés par son équipe culinaire. Ses produits sont disponibles à l'achat sur son site web et son application mobile.

