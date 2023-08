Blue Bird Corporation est un concepteur et un fabricant d'autobus scolaires. La société se concentre sur la conception, l'ingénierie et la fabrication d'autobus scolaires électriques et à faibles émissions. Elle compte plus de 20 000 autobus fonctionnant au propane, au gaz naturel et à l'électricité en service. Son autobus scolaire électrique est équipé de la technologie Cummins PowerDrive, qui comprend un logiciel de contrôle télématique intégré qui gère et entretient l'autobus pendant toute sa durée de vie. La société opère à travers deux segments : Le segment des bus et le segment des pièces détachées. Le segment Bus comprend la fabrication et l'assemblage d'autobus destinés à être vendus à une variété de clients aux États-Unis, au Canada et sur les marchés internationaux. Le segment des pièces consiste principalement en l'achat de pièces auprès de tiers qui sont vendues aux concessionnaires du réseau de la société. Elle propose une gamme complète d'autobus scolaires de type A, C et D dans une variété d'options et de configurations. Elle vend également directement aux exploitants de flottes dans un certain nombre de pays étrangers.

Secteur Véhicules et machines lourdes