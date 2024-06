Blue Dart Express Limited nomme Dipanjan Banerjee au poste de directeur commercial, avec effet au 12 juin 2024

Le conseil d'administration de Blue Dart Express Limited a approuvé la nomination de M. Dipanjan Banerjee au poste de directeur commercial, avec effet au 12 juin 2024. M. Dipanjan Banerjee a environ 15 ans d'expérience dans le développement commercial et la croissance des entreprises.

M. Dipanjan Banerjee a une quinzaine d'années d'expérience dans le développement commercial et la croissance de la part de marché d'une entreprise de livraison express et de logistique. M. Dipanjan est un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement et a travaillé sur les produits express nationaux et internationaux, la logistique B2C et la logistique contractuelle. M. Dipanjan Banerjee est titulaire d'un MBA en marketing et ventes. Dans ses fonctions précédentes, M. Dipanjan a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'affaires stratégique, à la stimulation de la croissance et à l'amélioration des performances globales. Avant de rejoindre Blue Dart Express Limited, M. Dipanjan a travaillé pour Ecom Express Limited en tant que "Chief Business Officer" et pour FedEx Express en tant que Vertical Head et National Account Manager (E Commerce & Retail).