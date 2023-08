Blue Dolphin Energy Company (Blue Dolphin) est une entreprise indépendante du secteur de l'énergie en aval qui opère dans la région de la côte du Golfe des États-Unis. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations de raffinage et les services de péage et de terminaux. Son secteur d'activité, la raffinerie, comprend une tour de distillation de brut léger non corrosif d'environ 15 000 barils par jour (bpj), des réservoirs de stockage de pétrole, des installations de chargement et de déchargement, et environ 56 acres de terrain. Son segment des services de péage et de terminaux comprend des réservoirs de stockage de pétrole (location à des tiers) et des installations de chargement et de déchargement. Les activités sectorielles de la société sont menées dans l'installation de Nixon. Ses filiales comprennent Blue Dolphin Petroleum Company, Blue Dolphin Pipe Line Company et Blue Dolphin Services Co.