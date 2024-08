Blue Horizon Global Capital Corp, anciennement Sensor Technologies Corp, est une société d'investissement. L'objectif principal de la société est d'identifier les entreprises prometteuses ayant d'excellents projets, des technologies innovantes ou les deux, en utilisant la vaste expérience de la direction en matière de recherche d'affaires et de combinaison de capitaux afin de maximiser les rendements pour ses actionnaires. La société investira ses fonds dans le but de générer des rendements à partir de l'appréciation du capital et des revenus d'investissement. Elle a l'intention d'atteindre ces objectifs en identifiant et en investissant dans des titres d'entités privées et cotées en bourse dans un éventail de secteurs et de domaines industriels, y compris la technologie, le développement de logiciels et les industries biotechnologiques.