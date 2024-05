Blue Jet Healthcare Limited est une société indienne spécialisée dans les ingrédients et intermédiaires pharmaceutiques et de soins de santé. Les activités de la société sont principalement organisées en trois catégories de produits : les intermédiaires de produits de contraste, les édulcorants à haute intensité, les intermédiaires pharmaceutiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Les produits de contraste sont des agents utilisés en imagerie médicale pour améliorer la visibilité des tissus corporels aux rayons X, à la tomodensitométrie (CT), à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou aux ultrasons. Son activité dans le domaine des édulcorants à haute intensité comprend le développement, la fabrication et la commercialisation de la saccharine et de ses sels. L'activité de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de la société dans le domaine des intermédiaires pharmaceutiques et des API est principalement axée sur la collaboration avec des sociétés pharmaceutiques innovantes et des sociétés pharmaceutiques génériques multinationales en leur fournissant des intermédiaires pharmaceutiques qui servent d'éléments de base pour les API dans des domaines thérapeutiques chroniques.

Secteur Produits pharmaceutiques