Blue Moon Metals Inc. est une société canadienne en phase d'exploration. La société se concentre sur l'exploration et le développement de ressources minérales. La société se concentre sur son projet de zinc-argent Blue Moon, qu'elle détient à 100 % et qui est à un stade avancé, ainsi que sur le projet Yava. La propriété Blue Moon est située dans le centre-est de la Californie, dans le comté de Mariposa, dans les Foothills. La propriété comprend des titres miniers filoniens brevetés et non brevetés totalisant environ 445 acres dans le comté de Mariposa, en Californie. La propriété Yava est située dans le district minier de Mackenzie, dans le territoire du Nunavut, à environ 4 450 kilomètres au nord-est de Yellowknife. La propriété consiste en deux baux miniers d'une superficie totale d'environ 1 280 hectares. La société exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

Secteur Exploitations minières et métallurgie