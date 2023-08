Blue Owl Capital Inc. est une société de gestion d'actifs alternative. La société fournit aux investisseurs un accès à des stratégies de prêts directs et de solutions de capital GP par le biais d'une variété de véhicules. L'étendue de ses offres et sa base de capital permanent lui permettent d'offrir une plateforme holistique et différenciée de solutions de capital aux participants de l'écosystème du marché privé, y compris les gestionnaires d'actifs alternatifs et les sociétés privées du marché intermédiaire. La société a environ 52,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société a deux divisions commerciales : Dyal Capital et Owl Rock. Dyal Capital est un fournisseur de solutions de capital pour les gestionnaires d'actifs alternatifs institutionnels. Owl Rock est une plateforme de prêt direct avec environ 27,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et composée d'une équipe de professionnels de l'investissement chevronnés. La société possède environ six bureaux dans le monde.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds