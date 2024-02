Blue Owl Capital Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs. La société déploie des capitaux privés dans le cadre des stratégies Direct Lending, GP Capital Solutions et Real Estate pour le compte de clients institutionnels et privés. La société gère environ 138,2 milliards de dollars d'actifs. Elle propose trois lignes de produits : Direct Lending, GP Capital Solutions et Real Estate. Les produits Direct Lending offrent des solutions de financement privé aux entreprises du marché intermédiaire à la recherche de solutions de capital. Les produits GP Capital Solutions offrent des solutions de financement aux grands gestionnaires de capitaux privés. Les produits GP Capital Solutions sont proposés principalement par l'intermédiaire de fonds privés à capital permanent dans le cadre de stratégies d'investissement telles que GP Minority Equity Investments et GP Debt Financing. Les produits immobiliers se concentrent sur l'acquisition de biens immobiliers à bail triple net occupés par des locataires de qualité ou solvables. Ses produits immobiliers sont proposés principalement par l'intermédiaire de fonds de capitaux permanents.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds