Blue Owl Capital Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs. Elle déploie des capitaux privés à travers les plateformes Credit, GP Strategic Capital et Real Estate pour le compte de clients institutionnels et privés. Ses plateformes de produits comprennent le crédit, le capital stratégique GP et l'immobilier. Ses produits de crédit offrent des solutions de financement privé aux entreprises du marché intermédiaire à la recherche de solutions de capital. Ses produits de crédit sont proposés par le biais d'une combinaison de sociétés de développement commercial, de fonds privés à long terme, de comptes gérés et d'obligations de prêts garantis. Elle se concentre sur l'acquisition de participations dans des sociétés de capital privé ou sur l'octroi de financements par la dette à ces dernières. Ses produits immobiliers sont axés sur l'acquisition de biens immobiliers à bail triple net occupés par des locataires de qualité ou solvables. Ses produits immobiliers sont proposés par l'intermédiaire de véhicules de capitaux permanents, y compris ses fonds d'investissement immobiliers, et de fonds privés à long terme. Elle propose des services de gestion d'actifs au secteur de l'assurance.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds