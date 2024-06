Blue Ridge Real Estate Company a développé des communautés résidentielles de villégiature à proximité des stations de ski Jack Frost Mountain et Big Boulder Ski Areas situées à Lake Harmony, dans le canton de Kidder, en Pennsylvanie. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Resort Operations, Real Estate Management/Rental Operations et Land Resource Management. Le secteur des activités de villégiature comprend les installations entourant le lac Big Boulder - Boulder View Tavern et Boulder Lake Club -, le parcours de golf Jack Frost National et le club de pêche The Stretch. Le secteur de la gestion immobilière et des opérations de location comprend les immeubles de placement loués à des tiers, les services aux fiducies qui exploitent des communautés résidentielles de villégiature et la location de panneaux de signalisation. Le secteur de la gestion des ressources foncières comprend la vente et l'achat de terrains, les activités d'exploitation forestière, une division de développement immobilier et la location de terrains et d'améliorations foncières. Les activités d'exploitation forestière consistent en l'exploitation sélective du bois sur les terres détenues par l'entreprise.