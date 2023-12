Blue River Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières. La société se concentre sur son projet Castle Copper près de Princeton, en Colombie-Britannique (C.-B.) et sur les concessions minières SWB en Ontario. Elle évalue d'autres opportunités dans le secteur de l'exploration minérale et d'autres opportunités possibles grâce à son investissement dans Global Satellite Integration Ltd (GSIL). Le projet Castle est situé dans la région de Similkameen en Colombie-Britannique. Les concessions minières SWB comprennent des propriétés telles que la propriété Scruffy Lake, la propriété Wildrice Lake et la propriété Bedivere Lake. La société ne possède aucune propriété en production. La filiale à 100 % de la société est Blue River Resources Inc.

Secteur Exploitations minières et métallurgie