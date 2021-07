BLUE SOLUTIONS : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du jeudi 22 juillet 2021

Données financières EUR USD CA 2019 26,4 M 31,1 M - Résultat net 2019 -42,9 M -50,5 M - Dette nette 2019 95,2 M 112 M - PER 2019 -11,5x Rendement 2019 - Capitalisation 496 M 566 M - VE / CA 2018 13,8x VE / CA 2019 22,3x Nbr Employés 432 Flottant - Graphique BLUE SOLUTIONS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Luc Monfort General Manager Fabrice Bouteau Chief Financial Officer Vincent Marie Claude Bolloré Chairman Valérie Hortefeux Independent Non-Executive Director Jean-Louis Milin Independent Non-Executive Director