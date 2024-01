Blue Star Capital plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les esports et les nouvelles technologies, en particulier dans les domaines de la blockchain et des paiements. L'activité principale de la société est d'investir dans les secteurs de la technologie et de l'esport et du jeu. Elle se concentre sur l'appréciation du capital à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements cotés et non cotés à travers de nouvelles technologies perturbatrices dans les domaines de l'esport, de la blockchain et des paiements. Sa portée géographique est mondiale et elle co-investit dans des opérations. La société prend des positions dans les entreprises investies par le biais d'actions, de dettes ou de titres convertibles ou hybrides. Son portefeuille se compose d'environ sept entreprises mondiales. La société cherche à investir dans des opportunités de capital-risque à un stade avancé et de capital-investissement à un stade précoce. Cairn Financial Advisers LLP est le conseiller de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds