Blue Star Capital passe à la perte après des mouvements d'évaluation de la juste valeur, des coûts

(Alliance News) - Blue Star Capital PLC a annoncé mardi qu'elle a enregistré une perte annuelle en raison d'une variation des mouvements de la juste valeur et d'une augmentation des dépenses administratives.

La société d'investissement basée dans le Sussex et axée sur les sports électroniques, les paiements et la technologie n'a enregistré aucun revenu au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre, soit le même montant qu'un an auparavant.

La perte avant impôts s'est élevée à 1,3 million de GBP, contre 2,1 millions de GBP un an plus tôt, car ses mouvements d'évaluation de la juste valeur des instruments financiers sont également passés d'un gain de 2,5 millions de GBP à une perte de 445 223 GBP.

Les frais administratifs ont augmenté de 53 %, passant de 337 304 GBP à 517 003 GBP, tandis qu'elle a perdu 338 836 GBP en cessions d'investissements, contre zéro un an plus tôt.

Après la fin de l'année, elle a déclaré avoir augmenté son solde de trésorerie à 179 000 GBP suite à la cession de sa participation restante dans NFT Investments et d'une partie de sa participation dans Guild Esports PLC.

Au cours de l'exercice 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont chuté de 71 % pour atteindre 86 575 GBP au 30 septembre, contre 296 106 GBP un an plus tôt.

"L'année dernière a été une année de consolidation avec nos deux principales sociétés de portefeuille qui ont fortement progressé. L'examen stratégique, entrepris en septembre 2022, a conduit à la décision de concentrer l'attention sur les deux principaux investissements de la société et de gérer l'entreprise, si possible, sans émettre de nouvelles actions", a déclaré le directeur général Tony Fabrizi.

"Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des progrès récents et le conseil d'administration envisage l'avenir avec confiance [...] La société a défini une stratégie claire pour maximiser la valeur pour les actionnaires au cours des deux prochaines années et se concentre sur la réalisation des objectifs clés qu'elle a fixés.

"Bien que Blue Star soit un actionnaire à long terme, nous devons considérer le moment le plus approprié pour sortir de nos investissements et ce sera une considération clé dans les douze prochains mois. Dans l'ensemble, nous pensons que le portefeuille a un potentiel de croissance important et nous sommes impatients de travailler avec les sociétés de notre portefeuille pour réaliser cette valeur."

Les actions de Blue Star étaient en baisse de 16% à 0,18 pence chacune à Londres mardi après-midi.

