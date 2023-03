GAGNANTS ET PERDANTS DE L'AIM : Blue Star bondit ; les bénéfices de Virgin Wines s'effondrent

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Blue Star Capital PLC, en hausse de 39% à 0,25 pence, fourchette de 12 mois 0,12p-0,54p. L'action bondit suite à une mise à jour concernant son investissement dans SatoshiPay. La société de blockchain Pendulum lance son pont de blockchain "Spacewalk", qui vise à combler le fossé entre les secteurs de la finance décentralisée et des services fintech traditionnels. "Pendulum s'engage à faire progresser les opérations de change dans l'espace blockchain afin d'intégrer une partie des 6,6 billions de dollars échangés quotidiennement sur les marchés des changes. Nous espérons que le pont Spacewalk servira d'infrastructure critique pour apporter à Pendulum la liquidité en stablecoins nécessaire aux opérations de change", explique Blue Star. Blue Star détient une participation de 28 % dans SatoshiPay, qui détient à son tour une participation de 5,5 % dans les futurs jetons de Pendulum.

ITM Power PLC, en hausse de 6,4 % à 85,64 pence, fourchette de 12 mois 66,02 pence-424,20 pence. Signature d'un accord avec Power On Connections Ltd, expert en connexions avec les services publics, pour porter l'alimentation électrique de Bessemer Park à 30 mégavolts ampères d'ici la fin 2024, contre 7,5 mégavolts ampères actuellement. "Cette alimentation électrique supplémentaire permettra à ITM Power d'augmenter de manière significative les tests de produits, conformément à nos ambitions de croissance", déclare ITM.

AIM - LOSERS

Virgin Wines UK PLC, baisse de 13% à 42,40p, fourchette de 12 mois 42,40p-138,00p. Le détaillant de vin en ligne affiche des résultats semestriels plus faibles sur fond de pression inflationniste. Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a chuté de 17% à 33,6 millions de livres sterling, contre 40,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt chute de 97 %, passant de 3,2 millions de livres sterling à 90 000 livres sterling. "Comme nous l'avions annoncé dans notre rapport de fin d'année, la rentabilité a été affectée au cours du premier semestre, un certain nombre de vents contraires macroéconomiques ayant exacerbé certains problèmes internes et opérationnels que nous avons rencontrés, en particulier au cours de la période de pointe des ventes de Noël", déclare Jay Wright, directeur général.

