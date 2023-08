Blue Star Foods Corp. est une entreprise de produits de la mer. La société est engagée dans l'importation, l'emballage et la vente de chair de crabe pasteurisée réfrigérée et d'autres produits de la mer. La principale activité de la société consiste à importer de la chair de crabe bleu et rouge nageant, principalement d'Indonésie, des Philippines et de Chine, et à la distribuer aux États-Unis et au Canada sous plusieurs marques telles que Blue Star, Oceanica, Pacifika, Crab & Go, First Choice, Good Stuff et Coastal Pride Fresh, ainsi que du saumon steelhead produit sous la marque Little Cedar Farms pour la distribution au Canada. La chair de crabe qu'elle importe est transformée dans environ 13 usines en Asie du Sud-Est. Elle vend ses produits principalement aux distributeurs de services alimentaires, aux grossistes, aux établissements de détail et aux distributeurs de fruits de mer.

Secteur Transformation des aliments