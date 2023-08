Blue Star Limited est une entreprise de climatisation et de réfrigération commerciale. La société mène diverses activités, telles que des services d'électricité, de plomberie et de lutte contre l'incendie. La société opère à travers trois segments : Projets électromécaniques et systèmes de climatisation commerciale, Produits unitaires et Électronique professionnelle et systèmes industriels. Le segment des projets électromécaniques et des systèmes de climatisation commerciale comprend les projets de climatisation centrale, les activités d'installation électrique et les activités de conditionnement d'air, y compris la fabrication et le service après-vente. Ses segments de produits unitaires comprennent les appareils de refroidissement, les produits de stockage du froid, y compris la fabrication et le service après-vente. Ses segments Électronique professionnelle et Systèmes industriels comprennent le commerce et les services pour les machines d'essai, les produits et systèmes médicaux, analytiques, d'essai et de mesure, de communication de données et industriels.

Secteur Equipements et composants électriques