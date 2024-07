Blue Star Limited est une entreprise de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale. La société opère à travers trois segments : Projets électromécaniques et systèmes de climatisation commerciale, Produits unitaires et Systèmes électroniques et industriels professionnels. Le segment des projets électromécaniques et des systèmes de conditionnement d'air commerciaux comprend les projets de conditionnement d'air central, les activités de sous-traitance électrique et les activités de conditionnement d'air, y compris la fabrication et le service après-vente. Ses segments Produits unitaires comprennent les appareils de refroidissement, les produits d'entreposage frigorifique, y compris la fabrication et le service après-vente. Les segments de l'électronique professionnelle et des systèmes industriels comprennent le commerce et les services pour les machines d'essai, les produits analytiques, d'essai et de mesure, les produits industriels et les systèmes. L'entreprise exporte également ses produits vers 18 pays du Moyen-Orient, d'Afrique, de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) et d'autres régions.

Secteur Equipements et composants électriques