Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 25 juin 2024) - Blue Thunder Mining Inc. (TSXV: BLUE) (ci-après appelé « Blue Thunder » ou la « société ») annonce qu'Alain Lévesque rejoindra l'équipe de direction de la société en tant que chef de la direction financière (CFO) à compter du 25 juin 2024, remplaçant Robert Boisjoli qui démissionnera de son poste de chef de la direction financière à la même date afin de se consacrer pleinement à d'autres intérêts commerciaux.

M. Lévesque possède 20 ans d'expérience dans le domaine de l'information financière et la gestion d'entreprises, dont plusieurs dans le secteur minier. Il possède une solide expérience dans le secteur minier avec une expertise approfondie en communication financière et en gouvernance d'entreprise, ainsi qu'une expérience dans les marchés de capitaux et la finance, y compris le financement par emprunt, les ventes de redevances et les transactions d'entreprise. Son expérience dans l'industrie minière est variée, allant des sociétés d'exploration à la production. M. Lévesque a commencé sa carrière comme auditeur dans deux grands cabinets comptables, Raymond Chabot Grant Thornton LLP et Deloitte LLP, où il a travaillé pendant 10 ans. Il a ensuite travaillé comme consultant pour diverses entreprises et a occupé le poste de chef de la direction financière pour des sociétés cotées en bourse. M. Lévesque est CPA et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval en 1995.

Dorian L. (Dusty) Nicol, le Chef de la direction de la société, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir M. Lévesque au sein de l'équipe. Sa nomination au poste de chef de la direction financière s'inscrit dans le cadre de notre évolution continue en vue de devenir une société aurifère axée sur le Québec. Son expérience, ses bagages, et ses contacts seront d'une valeur inestimable dans la mise en œuvre de notre plan d'affaires qui consiste à diriger la consolidation des projets aurifères québécois en plus de faire progresser notre projet aurifère Muus à Chibougamau-Chapais en collaboration technique avec IAMGOLD. À cet égard, notre changement de nom récemment annoncé pour Mines d'Or Orbec Inc. entrera en vigueur le ou vers le 30 juin. J'aimerais également remercier M. Boisjoli pour son dévouement à l'égard de la société. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

La société annonce également que Jean-Patrick Larivière démissionne du conseil d'administration de la société afin de se consacrer pleinement à d'autres intérêts commerciaux à compter d'aujourd'hui. Le conseil d'administration de la société remercie M. Larivière pour son aide et ses conseils au fil des ans et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.

À propos de Blue Thunder

Blue Thunder est une société d'exploration et de croissance qui possède 100 % d'un vaste terrain près de Chibougamau, au Québec. Le projet aurifère Muus couvre environ 25 250 hectares de terres prometteuses dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le projet Muus est prometteur en matière de minéralisation aurifère et est adjacent au projet aurifère Nelligan d'IAMGOLD, qui représente 5 millions d'onces d'or. Blue Thunder a annoncé que l'exploration du projet Muus progressera en collaboration technique avec IAMGOLD, qui détient environ 12,5 % des parts de la société. Les travaux de terrain, réalisés en 2022, ont permis d'établir que la partie nord du projet Muus est également propice à la découverte d'une minéralisation de sulfures massifs volcanogènes de cuivre et d'or, tout en confirmant qu'elle est susceptible de renfermer une minéralisation aurifère à haute teneur semblable au gisement aurifère Monster Lake d'IAMGOLD, qui est situé à proximité.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dorian L. (Dusty) Nicol, Chef de la direction et administrateur

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web www.bluethundermining.com

L'information technique contenue dans ce communiqué a été approuvée par Dorian L. (Dusty) Nicol, le Chef de la direction de la société (géo. professionnel, FAusIMM), qui est une Personne qualifiée (PQ) aux fins du Règlement national 43-101.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans le présent document, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le contenu prévu, le démarrage, les résultats anticipés du programme d'exploration, la capacité de conclure les financements futurs, la capacité à obtenir les autorisations requises, la capacité de mener à bien le programme d'exploration et le forage, ainsi que les plans d'affaires prévus et le calendrier des activités futures de la société, sont des énoncés prospectifs. Bien que la société estime que ces déclarations sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces prévisions se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que : croire, s'attendre à, anticiper, avoir l'intention de, estimer, postuler et d'autres expressions similaires, ou sont ceux qui, par leur nature, se réfèrent à des événements futurs. La société met en garde les investisseurs sur le fait que les énoncés prospectifs de la société ne constituent pas une garantie de résultats ou de performances futurs, et que les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux des énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, de l'état des marchés financiers pour les titres de participation de la société, l'état des marchés des matières premières en général, les variations dans la nature, les résultats analytiques des tranchées de surface et du programme d'échantillonnage, y compris les programmes de forage au diamant, les résultats des levés de propriété intellectuelle, les résultats du programme d'échantillonnage du sol et du till. D'autres facteurs sont : la qualité et la quantité des gisements de minéraux qui peuvent être localisés, les variations du prix du marché des produits minéraux que la société peut produire ou prévoit de produire, l'incapacité de la société à obtenir tous les permis, les consentements ou les autorisations nécessaires, y compris l'acceptation de la Bourse de croissance TSX pour ses activités planifiées, l'incapacité de la société à produire des minéraux à partir de ses propriétés avec succès ou de façon rentable, à poursuivre sa croissance projetée, à lever les capitaux nécessaires ou à être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies commerciales, les répercussions potentielles de la COVID-19 (coronavirus) sur le programme d'exploration de la société et sur les activités générales de la société, ses opérations et sa situation financière, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Tous les documents d'information publique de la société peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca et les lecteurs sont invités à examiner ces documents, y compris les rapports techniques déposés concernant les propriétés minières de la société. Ce communiqué de presse contient des informations concernant des propriétés minières adjacentes ou similaires dans la région de Chibougamau, dans lesquelles la société n'a aucun intérêt ou droit d'exploration ou d'exploitation minière. Les lecteurs sont avertis que la société n'a aucun intérêt ou droit d'acquérir un intérêt dans ces propriétés, et que les gisements de minéraux et les résultats de leur exploitation sur des propriétés adjacentes ou similaires ne sont pas indicatifs des gisements de minéraux sur les propriétés de la société ou d'une exploitation potentielle de ces derniers.

