Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 3 juillet 2024) - Blue Thunder Mining Inc. (TSXV : BLUE) (ci-après appelé « Blue Thunder » ou la « société ») annonce que son changement de nom à Mines D'Or Orbec Inc. annoncé précédemment entrera en vigueur le vendredi 5 juillet 2024. Le symbole boursier de la société ne sera pas modifié et continuera d'être « BLUE ».

Mise à jour du projet Muus

La société est heureuse d'annoncer qu'elle commence sa campagne d'exploration 2024 sur son projet aurifère Muus à Chibougamau, au Québec. La campagne a été élaborée en collaboration avec IAMGOLD Corporation (ci-après appelé « IAMGOLD ») et elle a été approuvée par le comité technique d'IAMGOLD-Orbec.

Le projet Muus couvre environ 25 250 hectares dans la région richement dotée de Chibougamau-Chapais, qui a historiquement produit plus de 3 milliards de livres de cuivre et 4 millions d'onces d'or. Muus est situé à l'intersection de deux structures minéralisées, qui abritent respectivement le projet aurifère Nelligan, évalué à plusieurs millions d'onces, et le projet aurifère Monster Lake, à haute teneur (plus de 12 g/t Au), appartenant à IAMGOLD. Des travaux antérieurs sur le projet Muus ont permis d'identifier plusieurs occurrences minéralisées et de documenter le potentiel de minéralisation aurifère similaire à celle de Nelligan et de Monster Lake, ainsi que de minéralisation de cuivre-or à base de sulfures massifs volcanogènes (SMV).

Le Chef de la direction de la société, Dorian L. (Dusty) Nicol, a déclaré : « Nous sommes très heureux de relancer les travaux d'exploration sur notre projet aurifère Muus. Le programme de travail proposé a énormément bénéficié de la participation de l'équipe d'IAMGOLD, qui possède une connaissance approfondie de la géologie et de la minéralisation de la région. Cette collaboration, ainsi que notre meilleure compréhension des styles de minéralisation et des cibles à Muus, nous permettront de mettre en œuvre un programme d'exploration très ciblé et rentable. L'objectif sera de définir des cibles de forage de haute qualité qui feront l'objet d'analyses au cours de l'automne et de l'hiver. »

Programme d'exploration

Le programme à venir comprendra :

la cartographie géologique et l'échantillonnage géochimique;

la géophysique (polarisation induite);

l'échantillonnage de till glaciaire.

L'objectif de ce programme est de définir des cibles à forer au cours de l'hiver.

La cartographie géologique et l'échantillonnage géochimique

Des travaux de cartographie géologique et d'échantillonnage géochimique seront entrepris dans des zones spécifiques afin de mieux définir le(s) style(s) de minéralisation et d'identifier des cibles pour de futurs forages. Ces travaux seront entrepris dans cinq zones (voir la figure 1) :

Zone A - Indice Lac Bernard Sud . L'objectif de ce travail de terrain est de documenter le cadre structural du style orogénique sur la minéralisation de la région de Lac Bernard. Cette zone abrite une anomalie significative d'or dans le till glaciaire (jusqu'à 36 grains d'or par échantillon) et présente un contexte favorable pour une minéralisation aurifère de style Nelligan. Les forages réalisés dans cette zone en 2022 n'ont pas atteint la profondeur cible, mais ont montré une altération hydrothermale cohérente avec un système de minéralisation aurifère orogénique.

Zone B - Régions de Chesbar and Lac Rane . L'objectif de ce travail de terrain est de prospecter dans les zones autour des indices de VMS (incluant de la chalcopyrite massive) dans la partie nord des titres miniers. Le programme testera également la continuité de la minéralisation entre les trois indices connus.

Zone C - Inflexion le long de la zone de déformation de Guercheville (GDZ). L'objectif de ce travail de terrain est d'évaluer le potentiel du long d'une partie de la GDZ, où elle passe d'une orientation E-O (Est-Ouest) à une orientation ONO-ESE (Ouest-Nord-Ouest à Est-Sud-Est). Les complexités structurelles sont prometteuses pour les systèmes aurifères orogéniques.





Figure 1 - Répartition des zones pour la cartographie géologique et l'échantillonnage géochimique.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6951/215243_8b55569b247a9a89_001full.jpg

La géophysique (polarisation induite)

Les objectifs des levés de polarisation induite (PI) sont :

PI Nord (Lac des Sables) : délimitation de cibles de forage à proximité de l'indice minéralisé du Lac des Sables. L'indice du Lac des Sables (Cu, Zn, Ag) est une zone minéralisée peu documentée (possiblement VMS) située dans le cou d'un pli, dans la formation d'Obatogamau (c'est-à-dire un cadre lithologique et structural similaire à celui du projet Monster Lake à proximité). L'objectif du levé PI est d'identifier des corps de sulfures à tester par forage.

PI Sud (Lac des Vents / PS-3) : délimitation de cibles de forage à proximité de l'indice minéralisé Lac des Vents / PS-3. L'indice du Lac des Vents / PS-3 est une minéralisation aurifère située le long d'une faille orientée E-O (Est-Ouest, GDZ). Le but du levé PI est d'identifier des anomalies à tester par forage.





Figure 2 - Cadre géologique des levés PI proposés (lignes rouges).

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6951/215243_8b55569b247a9a89_002full.jpg

L'échantillonnage de till glaciaire

Plus tard au cours de la saison de terrain, la société a l'intention de procéder à un échantillonnage complémentaire de till glaciaire à l'est du Lac Bernard. Le but de ce levé est d'identifier d'autres anomalies aurifères le long de la GDZ et de localiser la source des anomalies aurifères significatives (jusqu'à 36 grains d'or par échantillon) détectées en 2021 par un levé de till (voir la figure 3). Les détails de ce programme sont encore en cours d'élaboration.





Figure 3 - Cadre géologique du levé de till proposé (lignes noires pointillées).

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6951/215243_8b55569b247a9a89_003full.jpg

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été approuvée par Dorian L. (Dusty) Nicol, Chef de la direction de la société (géo.professionnel, FAusIMM, membre de l'Ordre des géologues du Québec), qui est une Personne qualifiée (« PQ ») aux fins du Règlement national 43-101.

À propos de la société

Orbec est une société aurifère qui détient 100 % d'une vaste position de titres miniers près de Chibougamau, au Québec. Le projet aurifère Muus couvre environ 25 250 hectares de terrain prometteur dans la partie est de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le projet Muus est prometteur en matière de minéralisation aurifère et est adjacent au projet aurifère Nelligan d'IAMGOLD, évalué à 5 millions d'onces. Orbec a annoncé que l'exploration du projet Muus progressera avec la collaboration technique d'IAMGOLD, qui détient environ 12,5 % des parts de la société. Les travaux de terrain réalisés en 2022 ont permis d'établir que la partie nord du projet Muus est également prometteuse pour une minéralisation de sulfures massifs volcanogènes de cuivre et d'or. Ils ont également confirmé que cette partie nord est propice à une minéralisation aurifère à haute teneur, comme celle du gisement aurifère Monster Lake d'IAMGOLD, situé à proximité.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dorian L. (Dusty) Nicol, Chef de la direction et administrateur

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.bluethundermining.com, ou communiquer avec M. Dorian L. (Dusty) Nicol à l'adresse courriel suivante : info@bluethundermining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans le présent document, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le contenu prévu, le démarrage, les résultats anticipés du programme d'exploration, la capacité de conclure les financements futurs, la capacité à obtenir les autorisations requises, la capacité de mener à bien le programme d'exploration et le forage, ainsi que les plans d'affaires prévus et le calendrier des activités futures de la société, sont des énoncés prospectifs. Bien que la société estime que ces déclarations sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces prévisions se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que : croire, s'attendre à, anticiper, avoir l'intention de, estimer, postuler et d'autres expressions similaires, ou sont ceux qui, par leur nature, se réfèrent à des événements futurs. La société met en garde les investisseurs sur le fait que les énoncés prospectifs de la société ne constituent pas une garantie de résultats ou de performances futurs, et que les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux des énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, de l'état des marchés financiers pour les titres de participation de la société, l'état des marchés des matières premières en général, les variations dans la nature, les résultats analytiques des tranchées de surface et du programme d'échantillonnage, y compris les programmes de forage au diamant, les résultats des levés de propriété intellectuelle, les résultats du programme d'échantillonnage du sol et du till. D'autres facteurs sont : la qualité et la quantité des gisements de minéraux qui peuvent être localisés, les variations du prix du marché des produits minéraux que la société peut produire ou prévoit de produire, l'incapacité de la société à obtenir tous les permis, les consentements ou les autorisations nécessaires, y compris l'acceptation de la Bourse de croissance TSX pour ses activités planifiées, l'incapacité de la société à produire des minéraux à partir de ses propriétés avec succès ou de façon rentable, à poursuivre sa croissance projetée, à lever les capitaux nécessaires ou à être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies commerciales, les répercussions potentielles de la COVID-19 (coronavirus) sur le programme d'exploration de la société et sur les activités générales de la société, ses opérations et sa situation financière, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Tous les documents d'information publique de la société peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca et les lecteurs sont invités à examiner ces documents, y compris les rapports techniques déposés concernant les propriétés minières de la société. Ce communiqué de presse contient des informations concernant des propriétés minières adjacentes ou similaires dans la région de Chibougamau, dans lesquelles la société n'a aucun intérêt ou droit d'exploration ou d'exploitation minière. Les lecteurs sont avertis que la société n'a aucun intérêt ou droit d'acquérir un intérêt dans ces propriétés, et que les gisements de minéraux et les résultats de leur exploitation sur des propriétés adjacentes ou similaires ne sont pas indicatifs des gisements de minéraux sur les propriétés de la société ou d'une exploitation potentielle de ces derniers.

