Blue Water Vaccines, Inc. est une société de biotechnologie. Elle se concentre sur la recherche et le développement de vaccins transformationnels pour prévenir les maladies infectieuses dans le monde entier. Sa plateforme de vaccins possède des propriétés moléculaires qui permettent de délivrer divers antigènes, qui peuvent être utilisés pour développer des vaccins à cible unique ou multiple. Son principal programme de vaccin contre la grippe (influenza) utilise une technologie permettant d'identifier des épitopes spécifiques, ou des protéines, ayant des propriétés de réaction croisée qui permettent le développement d'un vaccin universel contre la grippe. Elle se concentre sur le développement de nouveaux vaccins qui induisent une immunité durable et à long terme. Elle utilise également sa plateforme pour développer un vaccin pour la prévention de la gastro-entérite causée par le norovirus et le rotavirus. Ses candidats vaccins comprennent le BWV-101 et le BWV-102, un programme de vaccin contre la grippe ; le BWV-201, qui est un programme de vaccin contre le streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) ; le BWV-301, un programme de vaccin contre le norovirus-rotavirus, et le BWV-302, un programme de vaccin contre le norovirus-malaria.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale