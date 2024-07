Bluebird Merchant Ventures Ltd - société basée dans les îles Vierges britanniques et spécialisée dans la remise en valeur des mines d'or historiques - Restructure son conseil d'administration après avoir mis en œuvre son modèle d'entreprise axé sur le portage gratuit et la création de coentreprises. Le directeur exécutif Barclay et le directeur non exécutif Sinclair-Poulton se retirent avec effet immédiat. Colin Patterson est nommé directeur non exécutif. Jonathan Morley-Kirk reste président non exécutif. Aidan Bishop est nommé directeur général par intérim. Dans le cadre du nouveau modèle de coentreprise, Bluebird offrira des services de conseil et une expertise technique facturables, tandis que les partenaires locaux apporteront des capitaux et une gestion. À la suite de la restructuration, la société prévoit de changer de nom tout en conservant son code boursier. De plus amples détails seront fournis lors de la prochaine convocation à l'assemblée générale annuelle.

En outre, la société est entrée dans la phase finale de rédaction de son deuxième projet, la mine d'or et d'argent de Kochang en Corée du Sud.

Cours actuel de l'action : 1,64 pence

Variation sur 12 mois : + 49 %.

