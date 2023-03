Bluebird Merchant lève 1,2 million GBP pour les mines d'or de Corée du Sud

(Alliance News) - Bluebird Merchant Ventures Ltd a déclaré lundi avoir levé 1,2 million de livres sterling via un placement de 60,8 millions d'actions afin de financer ses projets de mines d'or.

La société d'exploitation aurifère axée sur la Corée du Sud a levé les fonds par l'intermédiaire de SI Capital Ltd, un agent de change basé à Godalming, en Angleterre.

Les fonds seront utilisés pour la production de la preuve de concept à sa mine d'or et d'argent de Kochang en Corée du Sud, pour développer l'équipe dans le pays, et pour le fonds de roulement général.

Bluebird se concentre sur la remise en production des mines de Kochang et de Gubong. Avant de restaurer Gubong, qui est la plus grande des deux, elle a l'intention d'entreprendre une preuve de production "relativement peu coûteuse" à Kochang.

Lundi, elle a déclaré aux investisseurs qu'elle attendait un permis temporaire d'utilisation des montagnes de façon imminente, et qu'elle commandait et décrochait des machines essentielles pour faire progresser le développement.

Dans d'autres nouvelles, Bluebird a nommé SI Capital comme courtier avec effet immédiat.

"Nous sommes ravis d'avoir levé 1,2 million de GBP pour financer l'exploitation minière de preuve de concept à la mine d'or et d'argent de Kochang et pour préparer les opérations à Gubong. Les 12 prochains mois seront extrêmement chargés dès que nous aurons reçu le permis temporaire d'utilisation des montagnes, qui permettra aux opérations de commencer sur le terrain et de se diriger vers la production", a déclaré le directeur général Colin Patterson.

"Nous attendons également avec impatience des nouvelles des Philippines, où nous avons récemment décroché une coentreprise avec une société philippine locale ayant des décennies d'expérience dans l'exploitation minière, afin de faire progresser notre projet aurifère à haute teneur de Batangas. L'accord de coentreprise signifie que nous avons le champ libre sur le projet jusqu'à la construction de la mine, ce qui nous permet de nous concentrer sur la Corée du Sud."

Les actions de Bluebird se négociaient en baisse de 7,0% à 2,00 pence chacune à Londres lundi à midi. La société a une capitalisation boursière totale de 12,9 millions GBP.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.