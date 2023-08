(Alliance News) - Bluebird Merchant Ventures Ltd a annoncé mercredi que Catalyse Capital Ltd achetait les parts de Southern Gold Ltd dans Bluebird.

Bluebird Merchant Ventures est une société aurifère sud-coréenne dont l'objectif principal est de remettre en production des mines historiques.

Bluebird décrit Catalyse comme un "actionnaire de longue date qui la soutient" et qui reconnaît le "véritable potentiel des projets aurifères sud-coréens et philippins de la société".

Les actions de Bluebird Merchant ont bondi de 22 % pour atteindre 0,76 pence chacune mercredi matin à Londres.

La société a déclaré que Catalyse achetait les 122,5 millions d'actions Bluebird de Southern Gold, soit environ 18 % des actions Bluebird émises. 22,5 millions de ces actions seront achetées au prix de 0,55 pence par action, le règlement étant prévu pour lundi. Ce prix représente une décote de 11 % par rapport au cours de l'action Bluebird, qui était de 0,62 pence à la clôture du marché mardi. Les 100 millions d'actions restantes seront achetées par Catalyse en quatre tranches de 25 millions d'actions chacune, qui seront réglées mensuellement de septembre à décembre.

"Le prix de chacune des quatre tranches correspondra à 75 % du prix moyen pondéré en fonction du volume de chaque mois pour les actions de Bluebird, avec un prix plancher de 0,4 pence", a déclaré Bluebird.

Colin Patterson, directeur général de Bluebird, a déclaré : "La vente de Southern Gold, causée par sa réorientation stratégique de l'or vers les métaux critiques, a sans aucun doute affecté le cours de notre action, et l'amélioration de la situation de Southern Gold est une bonne nouvelle. Le conseil d'administration et les investisseurs peuvent désormais se concentrer sur les aspects positifs de l'entreprise, à savoir l'obtention des permis d'utilisation temporaire de Mountain pour les mines d'or historiques de Gubong et de Kochang, et les progrès réalisés par notre partenaire philippin en coentreprise à Batangas, qui est en train de finaliser le plan de forage tant attendu, une campagne qui, selon nous, permettra de quantifier encore davantage l'excellent potentiel du projet."

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

